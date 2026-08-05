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Петра Болгарева назначили исполняющим обязанности начальника группировки «Восток»

Путин назначил Болгарева и. о. начальника группировки «Восток»

Фото: РИА «Новости»

Исполняющим обязанности начальника группировки войск «Восток» стал Петр Болгарев. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

Глава государства 5 августа провел встречу с руководством Министерства обороны.

«Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой „Восток“ назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Петр Николаевич», — заявил президент.

Ранее в Минобороны сообщили, что формируемые военно-строительные подразделения займутся возведением приоритетных и стратегических объектов ВС России по всей стране. Также строители обустроят военные городки в отдаленных районах.