Петра Болгарева назначили исполняющим обязанности начальника группировки «Восток»
Путин назначил Болгарева и. о. начальника группировки «Восток»
Исполняющим обязанности начальника группировки войск «Восток» стал Петр Болгарев. Об этом сообщил президент Владимир Путин.
Глава государства 5 августа провел встречу с руководством Министерства обороны.
«Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой „Восток“ назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Петр Николаевич», — заявил президент.
Ранее в Минобороны сообщили, что формируемые военно-строительные подразделения займутся возведением приоритетных и стратегических объектов ВС России по всей стране. Также строители обустроят военные городки в отдаленных районах.