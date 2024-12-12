В России призвали запретить продажу пиротехники на время СВО

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой ввести временный запрет на продажу пиротехнических изделий в период проведения специальной военной операции. Текст документа оказался в распоряжении 360.ru.

Фейерверки жители приграничных районов России могут принять за атаку ВСУ. Более того, активное использование пиротехники создает дополнительные риски в условиях возможного применения беспилотников.

«На фоне текущих геополитических вызовов и событий на территории СВО массовое использование пиротехники в праздничные дни может вызвать целый ряд проблем, требующих особого внимания», — отметили представители движения.

Кроме того, необходимо учитывать моральный аспект. В условиях проведения СВО, когда значительная часть ресурсов государства и общества направлена на поддержку наших бойцов и их семей, массовое расходование денежных средств гражданами на пиротехнические изделия выглядит несоответствующим текущей обстановке.

Эти деньги, указали общественники, можно было бы отправить на оказание гуманитарной поддержки военнослужащим, которые ежедневно подвергают себя опасности, защищая Россию.

«Ветераны России» предлагают запретить продажу пиротехнических изделий в районах, где проводится контртеррористическая операция и специальная военная операция.

«Ограничить продажу пиротехнической продукции в центральной части России, запретив массовое использование фейерверков и салютов в новогодние праздники», — подчеркнули активисты.

По их мнению, эти меры помогут повысить уровень безопасности в стране, сохранить общественный порядок в приграничных регионах.

Ранее «Ветераны России» направили письмо к директору Большого театра Валерию Гергиеву с просьбой направить деньги, вырученные с аукциона на билеты на спектакль «Щелкунчик», в зону СВО.