«Ветераны России» призвали Гергиева отправить на СВО средства с «Щелкунчика»

Представители движения «Ветераны России» направили письмо к директору Большого театра Валерию Гергиеву с просьбой направить деньги, вырученные с аукциона на билеты на спектакль «Щелкунчик», в зону специальной военной операции. Документ, подписанный председателем движения, добровольцем СВО Ильдаром Резяповым, появился в распоряжении 360.ru.

«Мы призываем руководство Большого театра рассмотреть возможность направления всех средств, либо части доходов, полученных от этого аукциона, на нужды участников СВО», — отметил автор письма.

Резяпов напомнил, что в одном из аукционов цены на комплект из двух билетов достигли 400 тысяч рублей, что превысило начальную стоимость в четыре раза.

«В условиях, когда страна проводит специальную военную операцию, когда тысячи наших военнослужащих и добровольцев сражаются за будущее России, подобная коммерциализация новогоднего культурного события выглядит неуместной и вызывает широкий общественный резонанс», — написал председатель движения.

Он добавил, что «Ветераны России» могут обратиться в ФАС с просьбой провести проверку обоснованности таких высоких цен на билеты.

«Важно оценить, насколько оправдана подобная практика, и соответствует ли она духу текущего времени», — сказано в письме.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов также возмутился финансовой политикой Большого театра. Он назвал ее бессовестной и призвал Министерство культуры навести порядок с ценами.