Ударом «Орешника» по инфраструктуре НАТО можно исключить угрозу от альянса, планирующего разместить свои войска у границ РФ и Белоруссии. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель гендиректора медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совбезе Александр Яковенко.

Россия не претендует на чужие территории, отметил Яковенко.

«Другое дело — превентивные удары на глубину с нашей территории, из морских и океанских акваторий и воздушного пространства над ними по соответствующей транспортной логистике, включая железнодорожные узлы, порты и аэродромы, которые могут быть задействованы для переброски войск к нашим границам», — объяснил он.

Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала НАТО как можно скорее разработать план сдерживания России. Она отметила, что европейские страны не смогут самостоятельно разработать эффективную стратегию, помощь со стороны альянса им необходима.