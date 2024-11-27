Меркель призвала сформировать в НАТО «убедительную» систему сдерживания России

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала Североатлантический альянс в кратчайшие сроки разработать систему сдерживания России. Она подчеркнула, что Европа самостоятельно не сможет обеспечить такую стратегию, сообщило РИА «Новости» .

Меркель пояснила, что помощь со стороны НАТО европейским державам необходима, поскольку здесь требуется сформировать «действительно убедительную» программу в отношении России.

Также экс-канцлер констатировала, что Россия является крупнейшей в мире ядерной державой.

«Учитывая вызовы, связанные с Россией и Китаем, Соединенным Штатам важно иметь союзников в Европе», — добавила Меркель.

Ранее политик публично усомнилась в возможности Украины одной принять решение о переговорах с Россией.