Меркель призвала сформировать в НАТО «убедительную» систему сдерживания России
Меркель предложила создать в НАТО стратегию сдерживания России
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала Североатлантический альянс в кратчайшие сроки разработать систему сдерживания России. Она подчеркнула, что Европа самостоятельно не сможет обеспечить такую стратегию, сообщило РИА «Новости».
Меркель пояснила, что помощь со стороны НАТО европейским державам необходима, поскольку здесь требуется сформировать «действительно убедительную» программу в отношении России.
Также экс-канцлер констатировала, что Россия является крупнейшей в мире ядерной державой.
«Учитывая вызовы, связанные с Россией и Китаем, Соединенным Штатам важно иметь союзников в Европе», — добавила Меркель.
Ранее политик публично усомнилась в возможности Украины одной принять решение о переговорах с Россией.