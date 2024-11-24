Шеремет: США пойдут по скользкому пути в пропасть, поставив Киеву ракеты JASSM

В России предупредили США о рисках поставки Украине новых крылатых дальнобойных ракет JASSM. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«США поставкой новых ракет рискуют пойти скользкой дорогой, с которого им вряд удастся свернуть. И путь этот имеет только одно направление — в пропасть», — заявил парламентарий.

Шеремет подчеркнул, что поставки ракет не изменят бедственное положение украинской армии на передовой.

По его словам, киевскому режиму в преддверии суровой зимы они нужны не больше, чем «мертвому галоши». Просто президент США Джо Байден пытается спровоцировать Москву на эскалацию конфликта, чтобы ВС РФ применили еще более разрушительное оружие.

Ранее Шеремет предложил перекрасить Пентагон в «цвета дурдома» и высмеял президента Украины Владимира Зеленского, осознавшего, что Киев не сможет вернуть Крым силовым путем.