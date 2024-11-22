Шеремет: после слов о ядерных ударах Пентагон нужно перекрасить в «цвет дурдома»

После заявления представитель Пентагона, контр-адмирала Томаса Бьюкенена об обмене ядерными ударами здание оборонного ведомства США следует перекрасить в желтый цвет по аналогии с психиатрическими больницами. Об этом депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА «Новости» .

«Пентагон после сумасшедшего заявления их представителя о готовности США к обмену ядерными ударами обрел статус полноценного дурдома», — заявил парламентарий.

Шеремет добавил, что здание оборонного ведомства США нужно срочно перекрасить в яркий желтый цвет, который присущ домам для умалишенных. Американским военным не стоит забывать, что в случае ядерной войны все человечество будет поставлено на грань выживания.

Это не первые резкие, но меткие высказывания депутата. До этого Шеремет прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского, назвав абсурдом его угрозы в адрес России. Парламентарий также высмеял украинского лидера за позднее прозрение, что Киеву не вернуть силой Крым.