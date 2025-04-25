В России предложили учредить День фронтового кота

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова предложила учредить День фронтового кота. Об этом она рассказала 360.ru.

Парламентарий сообщила, что много раз бывала на передовой и обратила внимание, что почти в каждом блиндаже живут коты и кошки. Животные не только ловят грызунов, но и положительно влияют на психоэмоциональное состояние бойцов.

«Надо понимать, что ребята каждый день, уходя на боевые задачи, просто-напросто уничтожают противника. И, возвращаясь в блиндажи, демонстрируют, что они не монстры, а наоборот. <…> Это абсолютно добрые люди, радеющие за мирное небо. Они это демонстрируют, свою любовь внутреннюю транслируют на питомцев», — рассказала собеседница 360.ru.

Она отметила, что День фронтового кота уже отмечают в Санкт-Петербурге в честь кошек, спасших блокадный Ленинград от нашествия крыс, и предложила распространить это на всю страну. Кроме того, 19 августа в России отмечают День фронтовой собаки.

Ранее стала известна история бойца из Реутова, который спасает на передовой кошек, собак и даже птиц.