Боец СВО из Реутова спас на передовой животных и нашел им дом

На Луганском направлении служит боец с позывным «Таксист» из Реутова, который стал известен не только своим мужеством, но и добротой. Молодой человек спасает на фронте кошек, собак и даже птиц, находя их на заминированных полях.

Его мама Елена рассказала, что сыну всего 23 года, и он — ее единственный ребенок. Летом 2022 года он вернулся со срочной службы, устроился на работу, но в октябре получил повестку. Несмотря на суровые условия службы, «Таксист» всегда находит силы заботиться о животных. Сослуживцы отмечают, что к нему они идут сами, словно чувствуя его доброе сердце.

С каждым заданием боец возвращается с очередным спасенным животным. Одна из собак, которую он назвал Лаской, даже спасла ему жизнь.

Спасенные животные часто остаются с бойцами в блиндажах, создавая атмосферу домашнего уюта. Коты ловят мышей, собаки поднимают моральный дух, а недавно к ним присоединился даже гусь, который чувствует себя в безопасности среди солдат.

Тем временем реутовчане не оставляют мать бойца без поддержки. Администрация города, Фонд социальной поддержки населения и депутаты организовали в ее квартире ремонт. «Делали как для себя», — отметила директор музейно-выставочного центра Антонина Кошкина, которая помогает Елене как волонтер.

История «Таксиста» — пример того, как даже в самых трудных условиях можно сохранять человечность и заботиться о тех, кто слабее.