РИА «Новости»: Россия давно готова к новому раунду переговоров с Украиной

Россия давно готова к новому раунду переговоров, поэтому сигналы с Украины позволяют надеяться, что их дата скоро будет известна. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в Москве.

«Мы давно готовы, а сигналы из Киева позволяют надеяться, что конкретная дата скоро появится», — сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина запросила проведение нового раунда переговоров на следующей неделе. По его словам, в настоящий момент стороны ведут диалог об обмене военнопленными. Глава киевского режима отметил, что переговорная динамика должна увеличиваться.

В пятницу, 18 июля, президент России Владимир Путин во время разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность к продолжению мирных переговоров с Украиной.