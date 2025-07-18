Путин подтвердил Эрдогану готовность к продолжению мирных переговоров с Украиной

Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в переговорах с Украиной

Урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем и новый виток обострения на Ближнем Востоке обсудили в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обменялись мнениями о всплеске насилия в Сирии и отметили необходимость скорейшей стабилизации обстановки в стране и укрепления политики межнационального согласия среди многоконфессионального населения.

Президенты России и Турции подчеркнули, что важно уважать суверенитет и территориальную целостность арабской республики.

При обсуждении кризиса на Украине Путин заявил, что настроен на разрешение проблемы дипломатическим путем, и поблагодарил Эрдогана за содействие в переговорах в Стамбуле.

Также главы государств рассмотрели актуальное развитие дальнейших связей и позитивно оценили прошедшую в конце июня встречу участников комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Турции.

В ходе переговоров с Путиным Эрдоган заявил, что третий раунд переговоров с Украиной необходим для скорейшего урегулирования. Он подчеркнул, что Стамбул готов принять обе делегации, когда они придут к соглашению по срокам.