В России оценили влияние пасхального перемирия на мирное соглашение по Украине

Инициатива России о пасхальном перемирии продемонстрировала, что в будущем можно выйти на рамочное соглашение по Украине. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Для всех очевидно, что инициатива о пасхальном перемирии в нынешней ситуации сыграла огромную роль. Она показала на деле, что вполне возможно остановить военные действия. Так же, как и в дальнейшем возможен выход на некое рамочное соглашение», — сказал он.

Президент России Владимир Путин накануне Пасхи объявлял о перемирии. Режим прекращения огня действовал с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Минобороны после этого сообщало, что со стороны ВСУ зафиксировало 4900 нарушений режима перемирия, боевики наносили удары по российским позициям в приграничных районах Крыма, Курской, Брянской и Белгородской областей.