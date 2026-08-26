Мирошник подсчитал, что Украина продержится без помощи Запада три-четыре месяца

Без финансовой и военной помощи Запада Украина в конфликте с Россией не продержится и полугода. Об этом посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник сообщил РИА «Новости» .

«Украина может продержаться примерно три-четыре месяца. Это говоря о запасах, которыми она самостоятельно располагает — военными и финансовыми возможностями», — заявил он.

Конфликт с Россией, по мнению Мирошника, прекратится без зарубежной поддержки. Это произойдет, если Евросоюз перережет пуповину снабжения киевского режима.

Ранее отправленный в отставку министр обороны Михаил Федоров заявил о приближающемся поражении Украины из-за коррупции, отсутствии инноваций и общего видения ситуации. Он призвал за несколько месяцев разработать мирный план.