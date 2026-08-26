360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В России оценили сроки боеспособности Украины без помощи Запада

    Мирошник подсчитал, что Украина продержится без помощи Запада три-четыре месяца

    Jens BÃ¼ttner/dpa
    Фото: Jens BÃ¼ttner/dpa/www.globallookpress.com

    Без финансовой и военной помощи Запада Украина в конфликте с Россией не продержится и полугода. Об этом посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник сообщил РИА «Новости».

    «Украина может продержаться примерно три-четыре месяца. Это говоря о запасах, которыми она самостоятельно располагает — военными и финансовыми возможностями», — заявил он.

    Конфликт с Россией, по мнению Мирошника, прекратится без зарубежной поддержки. Это произойдет, если Евросоюз перережет пуповину снабжения киевского режима.

    Ранее отправленный в отставку министр обороны Михаил Федоров заявил о приближающемся поражении Украины из-за коррупции, отсутствии инноваций и общего видения ситуации. Он призвал за несколько месяцев разработать мирный план.