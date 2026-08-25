ЕК раскрыла запросы Украины на поставки оружия в рамках военной помощи

Еврокомиссия: Украина не запрашивала снаряды ПВО по кредиту на 90 млрд евро

Евросоюз не получал запросов Украины на поставки снарядов для противовоздушной обороны в рамках программы военного финансирования, включенного в часть займа на 90 миллиардов евро. Как сообщили «Известия» , с таким заявлением выступил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

Он подчеркнул, что из уже полученных украинскими властями средств на вооружения выделили 8,5 миллиарда евро, которые направили на покупку ракет, беспилотников и истребителей, как того просил Киев.

«Задача Украины — определить, какие возможности ей необходимы, а затем мы оперативно осуществляем выделение средств», — пояснил Уйвари.

Представитель Еврокомиссии добавил, что Киев может в любой момент изменить свои запросы на поставки вооружений. Просьбу рассмотрят за несколько дней, и Евросоюз примет дальнейшие решения по выделению средств.

Выделенный Евросоюзом кредит на 90 миллиардов евро Украина получает несколькими траншами, растянутыми до конца 2027 года. Две трети средств направлены на закупку вооружений, остальные деньги предназначены на поддержку бюджета.

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что страна исчерпала количество снарядов для американских систем противовоздушной обороны Patriot. Это был единственный способ защиты от российской баллистики.

Немецкая газета Die Welt в середине августа заявила, что предстоящей зимой украинская территория останется открытой для российских ударов. Журналисты подчеркнули, что президент США Дональд Трамп отказался от передачи дополнительных снарядов из-за возникшего дефицита на фоне конфликта на Ближнем Востоке.