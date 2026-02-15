В России допустили временное внешнее управление Украиной

Идея ввести внешнее управление Украиной под эгидой ООН по завершении СВО является одним из вероятных вариантов урегулирования конфликта. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

По его словам, такая идея совсем не нова, о ней еще в марте 2025 года говорил президент Владимир Путин.

«Подобные прецеденты имели место в рамках деятельности всемирной организации. Россия готова обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения в Киеве временного внешнего управления», — сказал Галузин.

Дипломат добавил, что подобный шаг поможет привести к власти на Украине дееспособное правительство, с которым можно подписывать легитимные документы о межгосударственном сотрудничестве и полноценный мирный договор.

«В ООН не закреплен единообразный механизм создания временных международных администраций на территориях, затронутых конфликтом», — напомнил замглавы МИД.

