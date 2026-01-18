Медведчук: спасти Украину может лишь внешнее управление под эгидой ООН

Украину в ее нынешнем состоянии сможет спасти только внешнее управление под эгидой ООН. Об этом ТАСС заявил председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Есть один механизм, который позволит проведение выборов и признание их легитимными. Его предложил президент России Владимир Путин, исходя из исторически сложившейся миротворческой практики ООН», — сказал он.

Политик объяснил, что временная администрация страны должна взять на себя организацию выборов президента, Верховной рады и сформировать легитимные институты государственной власти, а также разработать новую Конституцию и обеспечить восстановление верховенства права.

«Без временной администрации невозможно сформировать новые легитимные институты государственной власти. А без этого невозможно восстановить верховенство права», — заключил Медведчук.

