В Рязани началось возгорание на территории предприятия после атаки ВСУ

В Рязани из-за украинской атаки случилось возгорание на одном из предприятий. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков в мессенджере «Макс» .

«В Рязани отражается массовая атака БПЛА, работает ПВО. Произошло возгорание на территории одного из предприятий», — заявил он.

Малков отметил, что на место прибыли сотрудники оперативных служб.

Также сегодня ночью режим беспилотной опасности ввели на территории Московской области. Граждан призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Тех, кто находится на улице, попросили перейти в здания, подземные переходы или паркинг. Еще людей предупредили о вероятных перебоях с мобильным интернетом.

Вчера вечером Минобороны сообщило, что силы ПВО в период с 08:00 до 20:00 уничтожили 112 украинских дронов над российскими регионами. БПЛА сбили над девятью областями, Крымом, Краснодарским краем, Московским регионом, Азовским и Черным морями.