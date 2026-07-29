Беспилотная опасность объявлена в Московской области

На территории Подмосковья введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие», — заявили представители министерства.

Жителям Подмосковья напомнили о запрете на съемку работы ПВО и беспилотников. В регионе могут возникнуть проблемы с мобильным интернетом.

Днем 28 июля военные обезвредили 112 БПЛА над территорией России, включая Московский регион и Ленинградскую область. Сервисы авиаданных засекли над Черным морем разведывательный натовский беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10.