ПВО сбила 112 украинских беспилотников над регионами России за 12 часов

Минобороны сообщило об уничтожении 112 беспилотников ВСУ за 12 часов

Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 28 июля уничтожили 112 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что летательные аппараты сбили в воздушном пространстве Белгородской, Брянской и Курской областей, а также Владимирской, Калужской, Липецкой, Рязанской и Тульской.

Кроме того, вражеские беспилотники уничтожили над территориями Ленинградской области, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

В ходе воздушной атаки украинских БПЛА на Крым ранения получили шесть жителей Керчи. Как сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков, один летательный аппарат поразил жилой дом, где находилась семья из четырех человек, включая ребенка.

Еще двое жителей пострадали от падения обломков летательных аппаратов на улицах города.