Украинские военные медики чаще стали сталкиваться со случаями появления у раненых солдат ВСУ газовой гангрены — заболевания, которое когда-то было тесно связано с окопами Первой мировой войны. Об этом сообщила газета The Telegraph .

Издание обратило внимание, что из-за активного применения БПЛА украинские боевики не могут эвакуировать раненных с поля боя, что приводит к распространению инфекций.

Газовую гангрену вызывают бактерии, которые размножаются в лишенных кислорода тканях. Заболевание лечится с помощью хирургической обработки раны, а также внутривенного введения очень высоких доз антибиотиков в первые дни после ранения.

Старший преподаватель микробиологии в Королевском колледже Лондона Линдси Эдвардс отметил, что из-за появления устойчивого к антибиотикам штамма противомикробные препараты станут менее эффективными.

Новость о случаях гангрены прокомментировал военкор Юрий Котенок. Он напомнил, что солдаты ВСУ «гниют заживо» не только из-за активности российских БПЛА, но из-за решений командования.

«И в этом Telegraph тоже немного лукавит, поскольку запрет на эвакуацию, в том числе „трехсотых“, зачастую отдают сами украинские командиры», — уточнил военкор.

Ранее украинский командир ВСУ в эфире канадского телеканала заявил о проблемах с вооружением НАТО. Он добавил, что за семь месяцев через его подразделение прошли порядка двух тысяч человек, и три четверти из них погибли.