Надежность натовского оборудования, которое поставляют Украине, вызывает сомнения, а некоторые подразделения столкнулись со значительными потерями личного состава. Об этом в эфире канадского телеканала CBC рассказал украинский командир.

Мужчина подчеркнул, что официальные заявления украинских властей и реальная ситуация на передовой — две абсолютно разные вещи.

По словам украинского военного, за семь месяцев командования через его подразделение прошло порядка двух тысяч человек.

«Трех четвертей из них здесь уже нет», — сказал он.

Командир ВСУ подчеркнул, что оружие и техника западного производства в условиях интенсивных боев часто выходят из строя. Это не только снижает эффективность, но и грозит дополнительными рисками для военнослужащих.

В Сумской области бойцы 47-й механизированной бригады ВСУ отказались идти на штурм позиций, несмотря на приказ командования. Причиной этому стал низкий авторитет их 26-летнего комбрига.