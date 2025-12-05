Mash: в районе Северска в ДНР нашли подразделение ВСУ из бездомных с лопатами

Российские военные недалеко от Северска в ДНР столкнулись с подразделением ВСУ, сформированным из принудительно призванных бездомных украинцев. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, они проходили службу в 81-й воздушно-десантной бригаде ВСУ. Из оружия солдаты получили лопаты и автоматы. Почти все подразделение погибло за год, в том числе из-за артобстрела со стороны сослуживцев.

Бездомных мобилизовали в начале 2025 года. Еду давали только в первые дни, а потом перестали. В итоге они просили продовольствие у других подразделений. Вскоре боевики ВСУ стали работать по ним — обстреливать из артиллерии и запускать дроны. Мобилизованные оказались под огнем с двух сторон. Почти весь состав погиб, а оставшиеся сдались в плен российской армии.

Ранее пленный украинский военный Дмитрий Агрызков поблагодарил российских бойцов за хорошее отношение. Он отметил, что с ним обращаются корректно и уважительно.