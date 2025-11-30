Пленный солдат ВСУ поблагодарил российских военнослужащих за хорошее отношение

Пленный военнослужащий 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Агрызков рассказал, что российские бойцы обращались с ним и его сослуживцами корректно и уважительно. Видео с его словами опубликовал ТАСС .

По его рассказу, 22 ноября к их позициям подошли российские спецподразделения и предложили сдаться. Агрызков и другие военнослужащие решили сложить оружие без единого выстрела. Он отметил, что после пленения их накормили, напоили и с ними обращались по-человечески. По дороге, добавил он, проводники менялись, и все они были «очень хорошими людьми».

«Дай бог им здоровья и счастья. Не то, что наши», — сказал пленный.

Агрызков сообщил, что был мобилизован в августе, когда полиция задержала его возле дома. На медкомиссии он говорил о гипертонии и проблеме с ногой, однако его все равно направили в часть, заверив, что он годен к службе. Форма и берцы, по его словам, оказались малы.

Пленный также описал общее состояние подразделения, заявив, что большинство мобилизованных были с тяжелыми проблемами со здоровьем. По словам Агрызкова, командир сообщил ему, что ночью отправляет на боевое задание, несмотря на то что он жаловался на невозможность носить бронежилет из-за состояния здоровья. Командование, как отметил пленный, настояло на выполнении приказа.

Другой пленный украинский солдат из 46-й аэромобильной бригады рассказал, что они с сослуживцами сдались после взрыва в блиндаже под Красноармейском в ДНР. Гранату бросили военные российской группировки «Центр».