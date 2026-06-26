В результате атаки ВСУ в Тульской области пострадала женщина

Одна женщина пострадала после массированной атаки на Тульскую область. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере «Макс» .

«В населенном пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он.

Помимо этого повреждения зафиксировали на промышленном объекте в Новомосковске. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в результате атаки БПЛА в регионе пострадали четверо мирных жителей, среди них один ребенок. Пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую помощь.

Силы ПВО за ночь ликвидировали 660 украинских дронов над Россией. БПЛА сбили над 11 областями, Крымом, Московским регионом и акваториями Черного и Азовского морей.