В результате атаки ВСУ на Белгородскую область погиб человек

Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил оперштаб региона в мессенджере «Макс» .

«Сегодня ночью в Вейделевском округе в хуторе Приветный от детонации беспилотника мужчина скончался на месте. Приносим соболезнования семье погибшего», — заявили в ведомстве.

Также во время атаки пострадала женщина. Она получила слепое осколочное ранение спины. Врачи доставили ее в Валуйскую ЦРБ. Сейчас медики оказывают всю необходимую помощь пациентке.

Накануне украинский дрон сбросил взрывчатку на рейсовый автобус в ДНР. В результате происшествия ранения получили 15 человек. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и медики.

Ранее в Брянской области погиб мужчина при атаке украинских беспилотников на населенный пункт Суземка. Также пострадала женщина, ее доставили в больницу.