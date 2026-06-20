В Брянской области при атаке БПЛА погиб мирный житель

В результате атаки беспилотников ВСУ на Брянскую область погиб мужчина и пострадала женщина. Об этом в телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук.

По его словам, под ударом боевиков оказался населенный пункт Суземка.

«Пострадавшую оперативно доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Скорейшего выздоровления», — подчеркнул врио губернатора.

Ковальчук пообещал, что местные власти окажут всю необходимую помощь семье погибшего, и выразил соболезнования в связи с утратой.

Минобороны России сообщало, что в течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны сбили 187 беспилотников ВСУ в небе над регионами страны, в том числе над Брянской областью.