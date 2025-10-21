ВСУ ужесточили террор против гражданского населения Брянской области, обнажили свою фашистскую сущность с дозволения западных кураторов. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз в беседе с РИА «Новости» .

«[ВСУ] начинают терроризировать мирное население. Показывают свое лицо, лицо фашистов. Потому что им позволяет так Запад вести себя», — сказал он.

Глава региона отметил, что западные хозяева только подталкивают ВСУ на непозволительные действия. По отношению к мирным жителям украинские войска ведут себя «жестче и жестче», усиливая атаки и обстрелы. Также Богомаз заявил, что возрождение фашизма на Украине вошло в норму, стало частью национальной политики.

Ранее в Белгородской области погибли два человека после атаки ВСУ на сельхозпредприятие. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, ЧП случилось в селе Ясные Зори.