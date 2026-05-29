Пожар на промышленном объекте начался в Ярославской области

В Ярославской области после атаки украинских беспилотников началось возгорание на промышленном объекте. Об этом заявил губернатор региона Михаил Евраев в телеграм-канале .

«Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы», — сказал он.

По словам главы региона, в результате ЧП никто не пострадал. Также перекрывали перекресток Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой, сейчас ограничения уже сняли.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в после атаки БПЛА один человек погиб и двое пострадали. Еще из-за падения обломков дронов случились пожары на химическом предприятии Волжского, топливно-энергетических объектах, а также локальные возгорания в Волгограде.