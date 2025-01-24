Мощные взрывы прогремели в Рязани

Жители Рязани сообщили о взрывах над городом

Фото: РИА «Новости»

Очевидцы сообщили о взрывах над Рязанью. Предварительно, украинские беспилотники попытались атаковать нефтезавод, заявили источники Telegram-канала Shot.

Местные жители рассказали изданию, что услышали первые взрывы в районе промышленной зоны около 00:00. ПВО сбило несколько воздушных целей. Никаких пожаров очевидцы не увидели.

Глава Рязанской области Павел Малков в своем официальном Telegram-канале подтвердил работу ПВО в подведомственном ему регионе, без уточнения города. По сведениям губернатора, ПВО и РЭБ уничтожили несколько беспилотников.

Предварительно, никто не пострадал. Власти начали оценку материального ущерба.

Накануне, 23 января, Минобороны сообщило, что силы ПВО за три часа сбили над Россией 49 БПЛА.

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