Мощные взрывы прогремели в Рязани

Жители Рязани сообщили о взрывах над городом

Очевидцы сообщили о взрывах над Рязанью. Предварительно, украинские беспилотники попытались атаковать нефтезавод, заявили источники Telegram-канала Shot .

Местные жители рассказали изданию, что услышали первые взрывы в районе промышленной зоны около 00:00. ПВО сбило несколько воздушных целей. Никаких пожаров очевидцы не увидели.

Глава Рязанской области Павел Малков в своем официальном Telegram-канале подтвердил работу ПВО в подведомственном ему регионе, без уточнения города. По сведениям губернатора, ПВО и РЭБ уничтожили несколько беспилотников.

Предварительно, никто не пострадал. Власти начали оценку материального ущерба.

Накануне, 23 января, Минобороны сообщило, что силы ПВО за три часа сбили над Россией 49 БПЛА.