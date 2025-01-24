Силы ПВО за три часа сбили 49 беспилотников над российскими регионами

Над четырьмя регионами России 23 января за несколько вечерних часов дежурные средства ПВО уничтожили 49 вражеских беспилотников. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В период с 19:00 до 22:00 по московскому времени в небе над Курской областью российские военные уничтожили 37 украинских БПЛА.

Кроме того, семь украинских дронов сбили в Брянской области, еще четыре дрона уничтожили над территорией Крыма и один — в Белгородской области.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев обсудил увеличение производства средств ПВО в ходе рабочей поездки в Брянскую область. Он напомнил, что некоторое время назад ВСУ нанесли по Брянскому химическому заводу удар ракетами и беспилотниками, но констатировал, что, несмотря на это, предприятие выполняет государственный оборонный заказ в полном объеме.