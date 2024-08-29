США переадресовали Украине вопрос о крушении F-16

Пентагон отказался отвечать на вопрос о крушении на Украине истребителя F-16

Министерство обороны США отказалось давать комментарий о крушении первого поставленного Украине американского истребителя F-16. Об этом сообщил ТАСС .

Представитель американского военного ведомства направил корреспондента агентства за комментарием к властям Украины.

Анонимный американский чиновник сообщил агентству Reuters, что крушение боевого самолета не было вызвано действиями российских военнослужащих.

По данным газеты The Wall Street Journal, американский истребитель F-16 потерпел крушение на Украине после ракетного обстрела, но его не сбили. Предполагается, что причиной падения стала ошибка пилота.

В понедельник, 26 августа, в зоне спецоперации погиб летчик 204-й бригады тактической авиации ВСУ Алексей Месь. Он один из первых проходил обучение на истребителях F-16 в США. Подполковник погиб во время ракетной атаки ВС РФ в Ивано-Франковской области.