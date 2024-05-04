В Раде заявили, что Украина может попросить об отправке западных войск в ряды ВСУ | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 23:08 В Раде заявили, что Украина может попросить об отправке западных войск в ряды ВСУ Депутат Рады Гончаренко: Киев может попросить Запад о военных при нехватке сил Freepik

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Украина может попросить об отправке военных из дружественных стран, если не сумеет противостоять ВС России самостоятельно. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* на телеканале LCI.

«Если ситуация на фронте покажет нам, что Украина не может остановить [лидера РФ Владимира] Путина сама, без европейской военной поддержки и войск, да, я считаю, что это абсолютно возможно, что мы можем попросить [войска]», — сказал он.

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Помимо этого, Гончаренко выразил благодарность французскому президенту Эммануэлю Макрону за идею отправки военных на Украину. По его словам, высказывание политика является «хорошим сигналом».

Ранее кандидат в Европарламент от партии «Национальное объединение» Матье Вале заявил, что переброска войск Франции на Украину приведет к войне России и стран Североатлантического альянса. Он потребовал заменить оружие и воинственные высказывания на дипломатию.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.