Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая сообщила, что после очередной потери ВСУ истребителя F-16 и гибели пилота, командование ВСУ не развивает дроновые системы ПВО и блокирует их закупки. Это вынуждает пилотов рисковать своими жизнями ради перехвата дронов.

Безуглая охарактеризовала эту ситуацию как фактическое «убийство» пилотов.

«Украина потеряла пилота F-16 и еще один самолет. Если не развивать дроновые ПВО, блокировать закупки и одновременно посылать дорогостоящих живых летчиков сбивать, то это — убийство пилотов и уничтожение самолетов», — написала она в своем Telegram-канале.

Во время российского авиаудара потерпел крушение украинский истребитель F-16. Самолет получил повреждения при отражении атаки и начал терять высоту.

Минувшей ночью российская армия нанесла массированный удар по военно-промышленному комплексу Украины. В атаке было задействовано полтысячи дронов и полсотни ракет. Украинские силы обороны понесли серьезные потери, тысячи боевиков были уничтожены.