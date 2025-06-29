Во время российского авиаудара потерпел крушение украинский истребитель F-16. Об этом сообщил Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

«Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение <… >, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения», — указано в публикации.

Самолет получил повреждения при отражении удара и начал терять высоту.

В мае Воздушные силы Украины сообщили, что киевский режим потерял еще один истребитель F-16 при схожих обстоятельствах.

Киев долго и упорно просил у союзников истребители F-16, надеясь, что они изменят ход спецоперации. В октябре 2024 года Нидерланды наконец передали Украине партию этих самолетов.

Ранее российские военные получили 15 миллионов рублей за первый сбитый F-16. Церемония награждения прошла 29 мая на приграничной территории. Денежные сертификаты получили 12 бойцов.