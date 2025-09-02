В Раде нашли новый способ пополнять стремительно редеющие ряды ВСУ

«Есть еще много отставных военнослужащих, пенсионеров, которые хотят служить, а им не дают», — заявил он.

Депутат добавил, что они могли бы заменить более молодых сослуживцев.

Ранее член Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что на Украине целенаправленно зачищают пенсионеров. По его словам, власти страны делают это, чтобы сократить число людей, которым нужно платить пенсии, а также чтобы население не сопротивлялось распродаже ресурсов.