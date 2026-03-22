Над Ленинградской областью сбили еще два беспилотника

Количество дронов ВСУ, уничтоженных в небе над Ленинградской областью 22 марта, увеличилось до пяти. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

«Еще два беспилотника силами ПВО уничтожено над Ленобластью. Боевая работа продолжается», — написал он в 18:56 по московскому времени.

Ранее стало известно о трех ликвидированных в небе над регионом дронах ВСУ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

На фоне беспилотной опасности в петербургском аэропорту Пулково в воскресенье днем вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.