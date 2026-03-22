В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

В петербургском аэропорту Пулково днем 22 марта ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в воздушном пространстве Ленинградской области объявили опасность БПЛА.

Ранее стало известно, что за шесть часов в небе над российскими регионами средства ПВО сбили 74 украинских дрона. Больше всего беспилотников перехватили над Брянской областью.