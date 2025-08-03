В Псковской области сбили украинский беспилотник
В небе над деревней Неелово в Псковской области сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
«Убедительно прошу — ни в коем случае не приближаться к обломкам, они могут быть опасны. На месте работают оперативные службы», — написал он.
Ранее стало известно, что четыре человека пострадали в Воронежской области из-за атаки дронов ВСУ, трем потребовалась госпитализация. Удар полностью разрушил частный дом.
Всего за минувшую ночь силы ПВО сбили 93 украинских беспилотника самолетного типа в небе над российскими территориями, из них 60 — над акваторией Черного моря.
Жителей Камчатки предупредили об угрозе цунами
В Ивановской области отменили опасность атаки беспилотников
На Камчатке за сутки ощутили 10 землетрясений
В Псковской области сбили украинский беспилотник
Симоньян назвала угрозу развития искусственного интеллекта
В Нью-Джерси произошло землетрясение
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте