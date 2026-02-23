В промзоне в Татарстане произошло возгорание из-за падения обломков дрона

В Альметьевске ликвидировали пожар в промзоне после падения обломков БПЛА

В результате падения обломков БПЛА в промышленной зоне Альметьевска произошло возгорание. Об этом в телеграм-канале сообщила администрация города.

«Дежурные средства ПВО нейтрализовали БПЛА над Альметьевским районом. В результате падения обломков в промышленной зоне возникло локальное возгорание», — заявили в пресс-службе.

На месте ЧП работают специалисты экстренных служб. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Ведется работа по ликвидации последствий. Ситуация под контролем, прямых угроз для жителей нет», — добавили в пресс-службе.

Жители Альметьевска сообщали, что серия взрывов прозвучала в районе пяти утра. В небе они заметили яркие вспышки, после чего началось возгорание. Перед этим в республике объявили угрозу атаки БПЛА, власти призвали население не подходить к окнам.