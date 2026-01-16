В пригороде Воронежа прогремели взрывы

Украинские беспилотники пытались атаковать Воронеж. В пригороде прогремели по меньшей мере пять взрывов, сообщил телеграм-канал Shot .

Система ПВО сработала около полуночи. Жители левобережной части Воронежа, села Новая Усмань, городов Семилуки и Лиски насчитали не менее пяти взрывов. Звуки оказались настолько громкими, что у припаркованных машин сработала сигнализация.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в телеграм-канале о тревоге в Воронеже, Лискинском районе и Нововоронеже из-за угрозы удара БПЛА. В регионе работала система оповещения.

Одна из самых масштабных атак БПЛА на Воронеж произошла 10 января. Из-за падения обломков на частный дом погибла молодая женщина, еще одна попала в больницу с ранением в живот. Двое пострадавших отказались от госпитализации