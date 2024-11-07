Пожар на складах в Киеве начался после серии взрывов

На складах одного из предприятий Киева начался пожар после серии взрывов. Об этом сообщила администрация украинской столицы в своем Telegram-канале .

По ее данным, на территории предприятия в Соломенском районе Киева загорелось складское помещение.

Взрывы в городе звучали с полуночи, а воздушная тревога действовала свыше семи часов.

Власти Киева сообщали о работе системы противовоздушной обороны. Начальник городской военной администрации Киева Сергей Попко призвал горожан уйти в укрытия и находиться там до отбоя воздушной тревоги.

Также сирены, оповещающие об опасности, раздались в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.