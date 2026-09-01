В портовой зоне Усть-Луга из-за атаки беспилотников разгорелся пожар

Беспилотники ВСУ атакуют Ленинградскую область, в портовой зоне Усть-Луга зафиксировали возгорание. Об этом в телеграм-канале написал глава региона Александр Дрозденко.

«В результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга, есть возгорание. <…> Продолжается отражение атаки», — отметил губернатор в сообщении.

В 3:35 Дрозденко проинформировал жителей региона о 16 сбитых беспилотниках ВСУ. В 4:28 количество уничтоженных БПЛА увеличилось до 44. Дрозденко сообщил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

В воскресенье, 30 августа, украинские БПЛА атаковали город Кириши в Ленобласти. В результате удара произошло возгорание в промышленной зоне. Губернатор сообщил о 42 сбитых на тот момент беспилотниках.

Повреждения получили несколько жилых домов. В некоторых квартирах выбиты стекла. Обломки БПЛА упали на территории парка «Прибрежный» и рядом со школой.