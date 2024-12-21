В Полтаве раздались взрывы

Серия взрывов прозвучала в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Полтаве были слышны звуки взрывов», — уточнил канал.

Сирена воздушной тревоги звучит в Полтавской области с 19:16 по московскому времени пятницы, 20 декабря.

По информации украинского издания «Страна.ua», новые взрывы прозвучали в Харькове, причем эту информацию подтвердила областная полиция. Первые прилет зафиксировали вечером в пятницу.

До этого в Киеве очевидцы засняли на видео яркое зарево от масштабного пожара, возникшего после российских ударов.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя пообещал, что ответ России на обстрел украинскими боевиками курского города Рыльск не заставит себя ждать.