Яркое зарево мощного пожара после серии взрывов в Киеве попало на видео

Очевидцы засняли на видео яркое зарево от масштабного пожара после российских ударов по украинской столице, опубликовав кадры в местных пабликах и соцсетях. Об этом сообщила «Российская газета» .

На кадрах отчетливо видное яркое пламя и поднимающийся густой столб с клубами дыма. Как уточнили очевидцы, мощный пожар разгорелся после попадания по военному заводу «Артем», где производят авиационные ракеты «воздух-воздух», ПТУРы и оборудование для самолетов.

Также очевидцы сообщили о пожаре в стороне железнодорожного вокзала.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Голосеевском районе города «пылают автомобили» из-за упавших ракетных обломков.

В украинской столице прозвучали как минимум четыре мощных взрыва.

Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что в результате удара ВС РФ по пункту управления СБУ в Киеве могли погибнуть несколько высокопоставленных сотрудников ВСУ.