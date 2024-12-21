Небензя пообещал быстрый ответ РФ на обстрел Рыльска со стороны ВСУ

Ответ России на обстрел ВСУ курского города Рыльска не заставит себя ждать. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, трансляция ведется на сайте ООН.

«Как вы понимаете, наш ответ на это целенаправленное преступление против мирных российских граждан не заставит себя ждать», — сказал он.

До этого заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация выступает за предотвращение любых жертв среди мирного населения после ракетной атаки ВСУ по курскому городу.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при обстреле ВСУ Рыльска погибли шесть человек, среди которых был ребенок, 10 человек пострадали. Кроме того, много объектов социальной инфраструктуры получили повреждения, ведутся работы по восстановлению теплоснабжения и электричества.