В Польше нашли оправдание, чтобы не отправлять войска на Украину

Бюро национальной безопасности Польши объяснило отказ отправлять войска на Украину историческим фактором. Об этом в эфире Польского радио заявил глава спецслужбы Яцек Севера.

«С точки зрения польских интересов, а также польских союзнических обязательств, такое решение не является частью игры», — заявил он.

Также Севера добавил, что отправку войск могут расценить как оккупацию западных областей Украины, а Польша хочет опровергнуть обвинения в этом. Союзники по НАТО справятся с экспедиционными функциями на Украине, подытожил глава БНБ.

Севера и ранее выступал против отправки польского контингента на Украину. Кроме того, он сомневался, что ВСУ смогут отбить занятые Россией территории.

Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что 12 января в Варшаву приедет президент Франции Эммануэль Макрон, который будет обсуждать с польским коллегой Анджеем Дудой вопрос отправки военного контингента на Украину.