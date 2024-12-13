В Польше нашли оправдание, чтобы не отправлять войска на Украину
Госбезопасность Польши объяснила отказ отправлять войска на Украину историей
Бюро национальной безопасности Польши объяснило отказ отправлять войска на Украину историческим фактором. Об этом в эфире Польского радио заявил глава спецслужбы Яцек Севера.
«С точки зрения польских интересов, а также польских союзнических обязательств, такое решение не является частью игры», — заявил он.
Также Севера добавил, что отправку войск могут расценить как оккупацию западных областей Украины, а Польша хочет опровергнуть обвинения в этом. Союзники по НАТО справятся с экспедиционными функциями на Украине, подытожил глава БНБ.
Севера и ранее выступал против отправки польского контингента на Украину. Кроме того, он сомневался, что ВСУ смогут отбить занятые Россией территории.
Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что 12 января в Варшаву приедет президент Франции Эммануэль Макрон, который будет обсуждать с польским коллегой Анджеем Дудой вопрос отправки военного контингента на Украину.