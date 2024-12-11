Макрон поедет в Польшу для обсуждения отправки военных на Украину

Rzeczpospolita: Макрон 12 января обсудит в Польше тему миротворцев на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон запланировал визит в Польшу, чтобы обсудить готовность республики направить военный контингент на Украину. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita .

В публикации отметили, что французский лидер прибудет в Польшу 12 декабря.

«Президент Франции прибывает в Варшаву в четверг, чтобы обсудить план европейской миротворческой миссии, которая сохранит суверенитет Украины в рамках возможного соглашения», — отметило издание.

Экс-заместитель генерального секретаря НАТО Камилла Гранд заявила журналистам, что Европа имеет свои интересы и не может «оставить в стороне» переговоры США с Россией по Украине. По этой причине Макрон предложил дислоцировать в стране миротворческую миссию в качестве гарантии прекращения огня, добавили авторы статьи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил направить в страну западных военных по окончании конфликта. По его словам, размещение миротворцев станет гарантией безопасности.