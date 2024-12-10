В Бюро нацбезопасности Польши призвали исключить отправку своих войск на Украину

Отправлять польских военных на Украину нельзя, заявил выразил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера. Тему конфликта и участия в нем сил западных стран затронули в беседе с TVN24 .

«Участие польских войск на Украине следует исключить», — сказал он.

Также чиновник усомнился в том, что ВСУ смогут взять под контроль территории, которые перешли в состав России. По мнению Севера, расширение мобилизации на Украине не поможет ее армии.

«Это и так будут слишком маленькие людские ресурсы для того, чтобы отбить в рамках контрнаступления те территории, которые заняты [Россией]», — сказал он.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что российская армия существенно приблизилась к достижению целей специальной военной операции, ВСУ находятся на грани развала. Власти Украины потеряли договороспособность, потому что президент страны Владимир Зеленский лишился легитимности, указал он.