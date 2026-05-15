Более 200 российских бойцов вернулись на Родину из украинского плена

Самолет Ил-76 с российскими бойцами, вернувшимися из украинского плена, приземлился на аэродроме в Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС .

После приземления военнослужащие спустились по рампе и отправились к ожидающим их автобусам.

Очередной обмен пленными между Россией и Украиной прошел по схеме «205 на 205». Российских бойцов с Украины доставили в Белоруссию, где им оказали медицинскую помощь. Оттуда военные вылетели в Россию.

Несколько военнопленных вернулись на Родину в критическом состоянии, бойцы находились на грани жизни и смерти. Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник подтвердил, что Россия во время последнего обмена получила десятки человек с ампутированными конечностями. Дипломат пообещал, что медики выяснят, что произошло с военнослужащими.