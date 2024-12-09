В Петропавловском-Камчатском отменили городской новогодний салют

В Петропавловском-Камчатском не будет новогоднего салюта. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в Telegram-канале .

«Принял решение отменить новогодний салют. Считаю, что наш святой долг — поддержка тех, кто прямо сейчас находится на передовой и выполняет задачи специальной военной операции», — написал он.

Также глава региона подписал постановление, закрепляющее решение об увеличении выплат участникам спецоперации, получившим ранения.

Ранее мэр Саратова Павел Сурков пригрозил увольнением за организацию новогодних корпоративов среди сотрудников администрации города. Он объяснил, что в условиях СВО нельзя устраивать торжественных мероприятий. Еще мэр напомнил, что глава Саратовской области Роман Бусаргин уже отменил праздничные салюты и массовые гулянья в регионе.